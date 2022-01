Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Kfz-Anhängers

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, den 15.01.2022, zw. 01.30-2.00 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte männliche Personen das Schloss eines Kfz-Anhängers auf dem Firmengelände der ED Tankstelle Römer in Hermeskeil gewaltsam geöffnet und der Anhänger anschließend entwendet. Der Täter flüchtete anschließend mit einem weißen Transporter, Fabrikat und Kennzeichen unbekannt. Der entwendete Anhänger mit dem amtl. Kennzeichen TR-R 416 ist mit einer auffällig roten Plane mit der Aufschrift "Miet-Anhänger / ED Tankstelle Römer Hermeskeil" versehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell