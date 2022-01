Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 11.01.2022 kam es um 10:00 Uhr in Höhe der Adresse Am Weidengraben 43 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und verursachte erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell