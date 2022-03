Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfallflucht; Motorradfahrer schwer verunglückt; Frontalkollision

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Lenker eines grauen oder silberfarbenen Kleinwagens hat am Dienstagvormittag auf der K 6729 einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davongefahren. Ein 54-Jähriger befuhr gegen 11.05 Uhr mit seinem Lkw die Kreisstraße in Richtung Pfullingen. Etwa auf Höhe eines Tierschutzzentrums scherte der Kleinwagen, der in einer entgegenkommenden Kolonne hinter einem Lkw und einem Kastenwagen herfuhr, kurz nach links aus. Dabei streifte er die Sattelzugmaschine des 54-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Fahrer des Kleinwagens war zwischenzeitlich in Richtung Gönningen weitergefahren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder einem grauen oder silberfarbenen Kleinwagen mit Beschädigungen im Frontbereich oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (rn)

Owen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L1210 zugezogen. Gegen 6.20 Uhr befuhr der 31-Jährige mit seiner Honda die Landesstraße von Owen kommend in Fahrtrichtung Beuren. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge überholte er kurz nach dem Parkplatz Maienwasen zwei Fahrzeuge und verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schanzte an der Einmündung der K1243 über die Verkehrsinsel. Der Kradfahrer wurde von seiner Maschine abgeworfen und kam nach mehreren Metern im Straßengraben zum Liegen, seine Honda auf der Straße. Nachdem Verkehrsteilnehmer umgehend Erste Hilfe geleistet hatten, wurde der schwerverletzte 31-Jährige vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (sm)

Haigerloch (ZAK): Frontal in den Gegenverkehr

Drei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der B 463 zwischen Haigerloch und Stetten ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, war ein 52-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem VW T-Roc auf der Bundesstraße von Haigerloch in Richtung Stetten unterwegs. Im Bereich einer leichten Kurve auf Höhe des Salzbergwerks kam er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links. Dabei kam es zur seitlich versetzten Frontalkollision mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 27-Jährigen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Golf nachfolgend auf die angrenzenden Bahngleise geschleudert, wo er zum Stehen kam. Der Fahrer des T-Roc, die Golf-Fahrerin und ihre 86 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste sowohl die Bundesstraße als auch der Bahnverkehr bis etwa 15.20 Uhr gesperrt werden. Für den Fahrzeugverkehr wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (cw)

