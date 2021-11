Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

B272 bei Hochstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizeiinspektion Landau ein Verkehrsunfall auf der B272, in Höhe der dortigen Parkplätze, gemeldet. Ersten Ermittlungen zur Folge kam hierbei ein 22-jähriger Fahrzeugführer unter Alleinbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schlussendlich mit einem Baum am Fahrbahnrand. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Missbrauch von Alkohol im Straßenverkehr, sodass mit dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,75 Promille. Da der Unfallverursacher durch den Verkehrsunfall selbst verletzt wurde, musste dieser durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Dort erfolgte wiederum die Entnahme einer Blutprobe, sowie auch die Sicherstellung des Führerscheins. Neben der Polizei Landau, sowie dem Rettungsdienst, war auch die Feuerwehr Hochstadt mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz.

