POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand von Holzstapel; Kupferrohre an Bürgerhaus gestohlen

Sonnenbühl (RT): Nach Verkehrsunfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Alb gegen den noch unbekannten Fahrer eines grau/bräunlichen Mercedes Sprinter, der am Mittwochvormittag nach einem Verkehrsunfall auf der L 230 davongefahren ist. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Sprinter-Lenker gegen 10.40 Uhr auf der Landesstraße von Traifelberg herkommend in Richtung Sonnenbühl-Genkingen unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug zunehmend auf die Gegenfahrspur, worauf es zum Spiegelstreifer mit dem entgegenkommenden VW-Bus eines 71-Jährigen kam. Dieser hatte die Situation zuvor erkannt, gehupt und war nach rechts ausgewichen. Durch die Kollision zerbrach am Bus außerdem die Scheibe der Fahrerseite. Durch umherfliegende Glassplitter zog sich der 71-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Sprinters fuhr hingegen ohne Reaktion in Richtung Genkingen weiter. Allein der Schaden am VW wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Mercedes Sprinter, der einen beschädigten linken Außenspiegel haben dürfte, werden unter der Telefonnummer 07129/93266-0 erbeten. (mr)

Neckartailfingen (ES): Holzstapel in Brand geraten

Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes, der am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen hat. Kurz nach 8.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein brennender Holzstapel, westlich der B 312 an einem Feldweg zwischen Neckartailfingen und Aich gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen an dem zirka zehn Meter langen Stapel rasch unter Kontrolle und löschte sie. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neckartailfingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): In Leitplanken gekracht

Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag auf der B 27 mit seinem Wagen heftig in die Leitplanken gekracht. Der 68-Jährige war mit einem Opel Corsa gegen 9.35 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als der Pkw nach rechts in den Grünstreifen abkam. Dort streifte der Opel eine Mauer, ehe er einen Leitpfosten überfuhr und nach dem Überqueren der beiden Spuren in die Mittelleitplanken krachte. Von diesen abgewiesen drehte sich der Wagen um die eigene Achse und stieß schlussendlich erneut mit den Mittelleitplanken zusammen. Insgesamt zog sich das Unfallgeschehen über eine Länge von rund 300 Metern. Der 68-Jährige blieb aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt. An seinem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro entstanden sein. Bis zur Bergung des Wagens durch ein Abschleppunternehmen wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst auf die B 27 ausgerückt. (mr)

Haigerloch (ZAK): Bürgerhaus angegangen

Ein unbekannter Kupferdieb hat sich in der Nacht zum Mittwoch am Bürgerhaus in der Schwarzwaldstraße in Bittelbronn zu schaffen gemacht. Der Täter entfernte in der Zeit zwischen 21 Uhr und 8.15 Uhr drei Regenfallrohre mit jeweils mehreren Metern Länge und machte sich damit aus dem Staub. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

