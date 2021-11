Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Weg abgekommen

Gotha (ots)

Auf ihr Navi vertraute eine 32jährige Gothaerin, welche am Samstagabend die Waltershäuser Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Sundhausen fuhr, und in Höhe der Wagenhalle auf den Schienen statt auf der Straße blieb. Ihr Renault verkeilte sich dann im Gleisbett und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Beamten stellten bei der jungen Frau Alkoholgeruch fest und absolvierten mit ihr einen Test. Dieser wies einen Wert von 0,78 Promille aus und zieht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich. (ri)

