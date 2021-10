Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Baggergreifer gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag schlugen noch unbekannte Täter auf einer Baustelle unterhalb der Landesstraße 1100 im Bereich der sogenannten "Bergkelterkreuzung" zu. Die Unbekannten entwendeten den Baggergreifer, indem sie ihn vom Bagger abmontierten. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 7.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 823060, in Verbindung zu setzen.

