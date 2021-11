Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebstahl am Morgen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Samstagmorgen versuchte ein 33-Jähriger, mehrere Waren aus einem Supermarkt am Nordplatz zu stehlen. Bereits kurz nach Geschäftsöffnung um sechs Uhr verstaute der Mann Kosmetikartikel, Nahrungsmittel und Tabak im Wert von über 30 Euro in seinem Rucksack und versuchte damit den Kassenbereich zu durchqueren. Dem Personal fiel der Diebstahlsversuch sofort auf. Der Mann wurde festgehalten und die Polizei informiert. Nach der Anzeigenaufnahme wurde ein Hausverbot ausgesprochen. (as)

