Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagmorgen kollidierte in der Schulstraße ein Transporter Iveco beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Pkw VW. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 37-jährige Transporterfahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Gegen den Fahrer musste ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Nach einer Blutprobenentnahme zu Beweiszwecken wurde dessen Führerschein sichergestellt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf über 4000 Euro. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell