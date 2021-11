Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 35-jähriger Honda-Fahrer geriet am Freitagabend in der Karl-Marx-Straße in eine Verkehrskontrolle. Bei der umfangreichen Kontrolle der Beamten wurden gleich mehrere Delikte offenbar. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest reagierte positiv auf synthetische Drogen. Zudem war er im Besitz eines verbotenen Teleskopschlagstockes. Der Schlagstock wurde beschlagnahmt. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. (as)

