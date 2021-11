Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 25-jähriger VW-Fahrer übersah am Freitagabend in der Kasseler Straße beim Abbiegen in die Adam-Opel-Straße ein entgegenkommendes Kleinkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Moped Simson. Dessen 16-jähriger Fahrer stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 4000 Euro. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell