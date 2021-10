Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bildungszentrum

Bad Langensalza (ots)

Das vergangene Wochenende nutzten Unbekannte und sind in das Gebäude des Bildungszentrums in der Tonnaer Straße eingedrungen. Die Einbrecher haben in der Zeit vom Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 06.50 Uhr, im Innern mehrere Büro- und Eingangstüren aufgebrochen und die Räume durchsucht. Mit PC-Technik und Beamer als Beute konnten sie bislang unerkannt entkommen. Die genaue Schadenshöhe liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell