Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Einfamilienhaus

Roßleben-Wiehe (ots)

Einen Schaden von rund 2000 Euro verursachte am Montagvormittag der Brand in einem Einfamilienhaus in Roßleben. Zeugen meldeten gegen 08.40 Uhr den Rettungskräften eine verdächtige Rauchentwicklung in einem Haus in der Friedensstraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem als Werkstatt genutzten Raum des Hauses schnell unter Kontrolle bringen. Brandursache ist vermutlich das Trocknen von Holz, mittels eines selbstgebauten elektrischen Trockengerätes. Der 80-jährige Hauseigentümer wurde nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.

