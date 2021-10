Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Teleskoplader gestohlen und auf Wirtschaftsweg zurückgelassen

Mülverstedt (ots)

Unbekannte Diebe haben in der Zeit von Sonnabendnachmittag, 16 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, zwei Hallen eines landwirtschaftlichen Betriebes Am Feldgarten aufgebrochen. Durch die Tore drangen sie ins Innere ein und stahlen dort einen Teleskoplader im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem nahmen sie noch mehrere Spanngurte aus einem Staufach eines auf dem Gelände abgestellten Mercedes LKW mit. Die Polizei nahm die Anzeige auf und sicherte Spuren. Kurz nach 17.30 Uhr meldet sich aber der 57-jährige Geschädigte und teilte mit, dass der zuvor entwendete Teleskoplader auf einem Wirtschaftsweg zwischen Bollstedt und Grabe aufgefunden wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

