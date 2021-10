Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Werther (ots)

Am Sonntag haben unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen 13.20 Uhr und 18.15 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Großwerther einzudringen. Die Täter überstiegen das Hoftor zum Grundstück und haben sich vergeblich bemüht, die Eingangstür aufzuhebeln. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund eintausend Euro, als sie unverrichteter Dinge abzogen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell