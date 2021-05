Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen zwischen Montag, 24. Mai, 7.40 Uhr, und Mittwoch, 26. Mai, 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Irisweg ein. Die Einbrecher hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zur Tatbeute kann noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

