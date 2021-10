Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzanbau auf Gartengrundstück komplett abgebrannt

Nordhausen (ots)

Der Holzschuppen an einer Garage wurde am Sonntagmittag Opfer der Flammen eines Brandes auf einem Gartengrundstück Am Kuhberg. Kurz vor 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand informiert. Fast zeitgleich trafen sie an dem betreffenden Garten ein, wo bereits der Holzanbau der dort stehenden Garage komplett in Flammen stand. Kurz nach 13.00 Uhr hatten die Kameraden der Feuerwehr das Feuer gelöscht. Neben dem abgebrannten Holzanbau, wurden die Garage, ein Baum und das Tor des Nachbargrundstückes beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zwanzigtausend Euro geschätzt. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

