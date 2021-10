Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junge Frau durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend wurde gegen 19.00 Uhr eine 21-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau befuhr mit einem Opel die Straße Am Roten Berg und den Windebergweg, aus Richtung Eisenacher Landstraße kommend, in Richtung des dortigen Gewerbegebietes. In eine Linkskurve kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Am Opel entstand Totalschaden. Die 21-jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

