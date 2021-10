Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Schwerverletzte durch Verkehrsunfall

Breitenbach (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr gegen 14.20 Uhr ein 65-jähriger Fahrer eines Mitsubishi die Landstraße 3080 von Worbis in Richtung Breitenbach. Mehrere hundert Meter vor dem Ortseingang Breitenbach fuhr, nach Zeugenaussagen, der Mitsubishi in Schlangenlinien und stieß in der Folge gegen ein Verkehrsschild und einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen und der Baum entwurzelt. Der Fahrzeugführer und die 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt mit Rettungshubschrauber und Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell