Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kalb entlaufen

Unstruttal / Anrode (ots)

Am Freitag - Vormittag des 22.10.2021 entlief ein Kalb von seiner Weide zwischen Horsmar und Zella. Die Absuche des Besitzers in den umliegenden Flächen und Wäldern verlief erfolglos. Die 200 bis 300 kg schwere Ferse konnte nicht gesehen oder gar wieder eingefangen werden. Das Tier könnte durchaus von der Kreisstraße 504 bis zur Bundesstraße 247 unterwegs sein. Die Polizei bittet Fahrzeugführer diesbezüglich besonders aufmerksam zu fahren. Wenn Sie das Tier gesehen haben, geben Sie bitte die Informationen zum Aufenthalt an die örtliche Polizeidienststelle Unstrut - Hainich unter der Telefon - Nr. 03601 - 4510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell