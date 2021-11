Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmierereien an Gartenmauer und Garage - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 04.11.2021, bis Freitag, 05.11.2021, 09:15 Uhr wurde an einer Gartenmauer im Einmündungsbereich Stedtfelder Straße und Kasseler Straße ein Graffiti angebracht. Ein weiteres Graffiti wurde an der Außenfassade einer Garagenanlage, ebenfalls in der Stedtfelder Straße, zu einer bereits bestehenden Farbschmiererei hinzugefügt. Der Tatzeitraum hier liegt zwischen Montag, 01.11.2021 und Freitag, 05.11.2021, 10:50 Uhr. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0259397/2021 entgegen. (as)

