Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trümmerteile auf der Fahrbahn

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich kurz nach 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kindleber Straße. Im Einmündungbereich zur Straße "Am Kindleber Feld" kollidierte ein 67-jähriger Fahrer eines VW mit dem Skoda eines 54-Jährigen. In der Folge kam der Fahrer des Skoda mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und stieß mit einem Gartenzaun zusammen. Hierbei entstand sowohl an beiden Fahrzeugen, als auch am Zaun Sachschaden. Die PKWs waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. (db)

