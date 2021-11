Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Festnahme nach Diebstahl - Erfolg der Gothaer Polizei

Gotha (ots)

Am 03.11.2021 kam es am frühen Nachmittag in der Lindemannstraße zu einem Wohnungseinbruch. Zum damaligen Zeitpunkt Unbekannte drangen gewaltsam in die Wohnung des Geschädigten ein, durchsuchten die Räume und entwendeten hochwertiges Beutegut. Die alarmierte Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Die Beamten sicherten Spuren, befragten Zeugen und fahndeten im Nahbereich nach möglichen Tatverdächtigen. Nach weniger als einer Stunde war bereits der erste Erfolg zu vermelden, zwei Tatverdächtigte konnten festgenommen werden. Es handelte sich um eine 26-Jährige (polnisch) sowie einen 25-Jährigen (polnisch), beide waren offenbar erheblich alkoholisiert. Gegen sie wird nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ermittelt. Am gestrigen Tag erfolgte im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Erfurt die Vorführung beim Gothaer Amtsgericht. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Haftbefehl erlassen, Beamte der Gothaer Polizei brachten die Personen in eine Justizvollzugsanstalt. (db)

