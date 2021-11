Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teure Spritztour

Gotha (ots)

Einen Defekt an seinem Auto kommt 21jährigem Friedrichrodaer teuer zu stehen. Der junge Mann war am Samstag gegen 01:30 Uhr mit seinem VW auf dem Parkplatz vom Altstadtforum in Gotha zu Gange, als plötzlich ein Schaden an dem Pkw auf- und Öl austrat. Der junge Mann entfernte sich und wurde durch eine zweite Streife zum Altstadtforum zurückgebracht. Hier stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest und ordneten eine Blutentnahme an. Die Feuerwehr kümmerte sich unterdes um das ausgetretene Öl. (ri)

