Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizei warnt vor Betrug mittels WhatsApp; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Handfester Streit; Nötigung im Straßenverkehr; Geldautomat angegangen

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Polizei warnt vor Betrug mittels WhatsApp

Eine vermeintlich von einem Angehörigen stammende WhatsApp-Nachricht, die jedoch tatsächlich von einem Kriminellen in der Absicht versandt wurde, die Empfänger um einen hohen Geldbetrag zu betrügen, haben viele Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums auch in den vergangenen Tagen erhalten.

Bei dieser Masche kontaktieren die Täter ihre potentiellen Opfer über den Messenger Dienst, geben sich als Angehörige oder Verwandte aus und gaukeln vor, dringend Geld zu benötigen. Die den Empfängern unbekannte Handynummer, von der die Nachricht verschickt wurde, erklären die vermeintlichen Familienangehörigen beispielsweise damit, das eigene Mobiltelefon verloren zu haben.

So erging es im Laufe der Woche auch zwei Frauen und zwei Männern aus Reutlingen, Tübingen und Burladingen. Alle vier Personen erhielten von einer fremden Handynummer eine WhatsApp-Nachricht, in der sich der Absender als Sohn bzw. Tochter ausgab. Die Betrüger tischten als Erklärung der neuen Rufnummer die erfundene Geschichte auf, dass das alte Mobiltelefon verloren gegangen oder beschädigt worden sei. Dann baten die selbsternannten Kinder darum, für sie eine dringende Überweisung eines vierstelligen Betrags zu tätigen. Die Opfer schenkten dem Glauben und überwiesen das geforderte Geld auf ein zuvor von den Kriminellen genanntes Konto. Später flog der Schwindel auf.

Die Polizei warnt daher:

-Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

-Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

-Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

-Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

-Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

-Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (mr)

Reutlingen (RT): In Wohnung eingebrochen

Bargeld hat ein Unbekannter im Laufe des Mittwochs aus einer Wohnung in der Kurrerstraße entwendet. In der Zeit zwischen sieben Uhr und 14.40 Uhr hebelte der Täter die Wohnungstür auf und suchte im Inneren nach Wertsachen. Dort stieß der Einbrecher auf seine Beute, die er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Sonnenbühl (RT): Einbruch in Jugendhütte

In einen Jugendtreff in Undingen ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19.30 Uhr und 16 Uhr hebelte der Einbrecher eine Tür der Hütte auf und gelangte so ins Innere. Dort stahl er Bargeld und eine Zapfanlage für Spirituosen. Der Polizeiposten Alb ermittelt. (sm)

Köngen (ES): Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Ein Schwerverletzter und ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen im Kiesweg ereignet hat. Gegen 7.45 Uhr war dort ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Audi unterwegs, als er den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen touchierte zunächst eine Gebäudefassade und rammte anschließend einen am Fahrbahnrand geparkten Mini Cooper, der dadurch auf die Fahrbahn geschoben wurde. In der Folge prallte der Audi gegen einen ebenfalls geparkten Toyota Aygo. Durch den starken Aufprall wurde der Toyota auf einen davorstehenden Mercedes Sprinter geschoben und dieser wiederum noch auf einen geparkten VW Polo. Zeugen befreiten den 52-Jährigen aus seinem Auto und leisteten umgehend Erste Hilfe. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. Der Audi, der Mini und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sm)

Kirchheim/Teck (ES): Pkw-Lenker verstorben

Eine medizinische Ursache dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend in Jesingen gewesen sein, bei dem ein 67 Jahre alter Pkw-Lenker verstorben ist. Gegen 19.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes die Vordere Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei kam er mit dem Wagen im Bereich der Einmündung zur Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Gartenzaun. Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer, den Rettungsdienst und der Versorgung durch einen Notarzt verstarb der 67-Jährige. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Motorradfahrer übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Boschstraße / Henriettenstraße ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Boschstraße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Henriettenstraße hielt er zunächst an. Beim Anfahren übersah der Fahranfänger einen 26-Jährigen, der mit seiner Yamaha auf der bevorrechtigten Henriettenstraße in Richtung Hegelstraße fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des Bikers kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Auto und am Motorrad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt etwa 1.800 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Ostfildern (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Hof eines Unternehmens in der Senefelderstraße in Ruit hat am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Nach aktuellen Erkenntnissen gerieten dort gegen 15.50 Uhr ein 37 Jahre alter Kunde und ein 51-jähriger Beschäftigter in einen Streit, in dessen Verlauf der 37-Jährige sein Gegenüber ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 51-Jährige antwortete offenbar ebenfalls mit einem Schlag ins Gesicht des 37-Jährigen. Nachdem dem Beschäftigten drei Männer zu Hilfe geeilt waren, verließ der 37-Jährige mit seinem Wagen das Gelände. Zuvor soll er noch versucht haben, einen der Hinzukommenden mit einem Messer zu verletzen. Außerdem soll er die vier Männer bedroht haben. Die alarmierten Polizeibeamten stellten anschließend noch fest, dass der 37-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und überdies offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er sieht daher mehreren Strafanzeigen entgegen. (mr)

Bodelshausen (TÜ): In die Seite gekracht

In der Bahnhofstraße hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 21 Jahre alter Mann befuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem Renault Master die Brunnenstraße und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 31-Jährigen, der mit seinem Hyundai die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung B27 befuhr und prallte in dessen Beifahrerseite. Verletzt wurde niemand. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. (sm)

Balingen (ZAK): Gegenseitig genötigt? (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Frommern sucht Zeugen zu einem Überholmanöver, dass sich am Donnerstagmorgen auf der B 463 in Richtung Albstadt ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wechselte gegen 8.50 Uhr die Fahrerin eines schwarzen VW Golf vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen Laster zu überholen. Dort soll ihr der Lenker eines grauen Seat Leon sehr dicht aufgefahren sein und dabei gehupt haben. Nachdem die Frau wieder nach rechts gewechselt war, soll sich der Mann mit seinem Wagen auf Höhe der Abfahrt Frommern neben sie gesetzt und dann nach rechts gelenkt haben. Die VW-Lenkerin musste eigenen Angaben zufolge ebenfalls nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Beide Personen verließen die Bundesstraße anschließend an der Abfahrt nach Weilstetten, hielten am dortigen Kreisverkehr an und erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei. Der Seat-Lenker gibt seinerseits an, beim vorausgegangenen Überholvorgang des Lkw von der Golf-Fahrerin ausgebremst worden zu sein. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben werden unter der Telefonnummer 07433/998501-0 entsprechende Zeugenhinweise erbeten. (mr)

Meßstetten(ZAK): Versuchter Diebstahl von Geldautomat (Zeugenaufruf)

Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die am frühen Donnerstagmorgen in der Hauptstraße einen Geldausgabeautomaten mit brachialer Gewalt aus der Verankerung gerissen haben. Gegen 4.45 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen Lkw bemerkt hatte, der dort mit laufendem Motor stand. Hinter dem Lkw lag ein Geldautomat, der offensichtlich zuvor mittels eines Seils aus dem dortigen SB-Häuschen einer Bank gerissen worden war. Offenbar hatten die Täter versucht, den Automaten in den Lkw einzuladen, wobei sie gestört wurden. An das Bargeld waren die flüchtigen Diebe nicht gelangt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war der Lkw am vergangenen Samstag in Gomaringen gestohlen worden, was erst später entdeckt und zur Anzeige gebracht wurde. Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise:

- Wer hat am frühen Donnerstagmorgen, vermutlich ab Mitternacht, im Bereich der Hauptstraße und der Heuberg Passage verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Wer hat den Lkw, bei dem es sich um einen älteren, weißen, 7,5 Tonnen Lkw der Marke MAN mit Kofferaufbau, Ladebordwand und dem Kennzeichen TÜ-FK 307 handelt, in der Zeit zwischen vergangenem Samstag und Donnerstagmorgen bemerkt?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Balingen, Telefon 07433/264-0. (cw)

