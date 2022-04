Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte

Reutlingen (ots)

Schömberg (ZAK): Frontalzusammenstoß, 8 Verletzte

Am Samstagabend ist es auf der L434 zwischen Wellendingen und Schömberg zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt acht verletzten Personen gekommen. Gegen 21.10 Uhr befuhr eine 24-jährige Audi-Lenkerin die L434 in Richtung Schömberg. Sie geriet bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern und im weiteren Verlauf auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam es zur Kollision zwischen dem Audi A1 und einem entgegenkommenden BMW, der von einem 28-Jährigen gelenkt wurde. Der BMW-Fahrer und zwei Mitfahrer im Alter von 27 und 28 Jahren erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen, ein weiterer Mitfahrer im Alter von 23 Jahren wurde leicht verletzt. Sowohl die Audi-Fahrerin als auch deren drei Mitfahrerinnen im Alter von 18 bis 25 Jahren wurden schwer verletzt, sie wurden teilweise von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst, der mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 29 Rettungskräften vor Ort war, in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 45 Kräften eingesetzt. Die beiden verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell