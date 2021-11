Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht /

Goch (ots)

Am Donnerstag (4. November 2021) gegen 07.40 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau aus Goch mit einem blauen Skoda Octavia die Straße "Hinterm Engel" in Richtung Südring. An der Einmündung touchierte sie möglicherweise einen schwarzen Kleinwagen, der den Südring in Richtung Gaesdoncker Straße befuhr. Dieser fuhr allerdings weiter. Die Unfallverursacherin meldete sich bei der Polizei. Nun wird die Person, die mit dem Kleinwagen unterwegs war, gesucht, um abzuklären, ob der Wagen beschädigt wurde. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

