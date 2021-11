Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Toyota beschädigt

Neuenhaus (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Veldhausener Straße in Neuenhaus kam es am 11. November gegen 16 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen blauen Toyota Yaris und hinterließ dabei Schleif- und Kratzspuren am Heck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 zu melden.

