POL-BO: Nach versuchter gefährlicher Körperverletzung - Tatverdächtiger (31) identifiziert

Bochum, Herne, Witten (ots) - Die Sommerferien sind fast vorbei, in wenigen Tagen geht die Schule wieder los: Am Mittwoch, 10. August, beginnt in Nordrhein-Westfalen das Schuljahr 2022/2023. Die i-Dötzchen starten einen Tag später: Für 5297 Erstklässler ist in den Städten Bochum (3072), Herne (1428) und Witten (797) am Donnerstag, 11. August, der erste Schultag. Eine aufregende Zeit! Was die Polizei macht, um den ...

mehr