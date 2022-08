POL-BO: Versuchte gefährliche Körperverletzung - Wer kennt diesen Mann?

Witten (ots) - Wie wir berichteten, kam es am 27. Juli zu einem Verkehrsunfall in Witten-Mitte, an dem ein bunter Lieferwagen beteiligt war, der sich vom Unfallort entfernt hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5286292 ). Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der flüchtige Transporter, der in Witten zugelassen ist, innerhalb kurzer Zeit ermittelt werden. ...

