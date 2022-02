Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizeibeamtin leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine Polizeibeamtin des Polizeikommissariats Nordhorn im Rahmen eines Einsatzes in der Burgstraße leicht verletzt. Bei der Feststellung der Personalien eines 17-jährigen Verursachers, ergriff dieser plötzlich zu Fuß die Flucht. Er wurde zunächst fußläufig durch einen Beamten und mit dem Funkstreifenwagen durch eine 23-jährige Beamtin verfolgt. Im Verlauf der Verfolgung verlor der Beamte den Kontakt zu dem Jugendlichen, woraufhin die Beamtin den Funkstreifenwagen verließ, um diesem weiter zu Fuß zu folgen. In der Straße Seilerbahn konnte die Beamtin den Flüchtigen ergreifen. Dieser wehrte sich mit Tritten und versuchte sich loszureißen. Durch die Beamtin kann der Jugendliche zu Boden gebracht und dort festgehalten werden. Der 17-Jährige wurde anschließend zur Dienststelle nach Nordhorn gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beamtin wird unter anderem durch die Tritte leicht verletzt.

