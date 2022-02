Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zwei Festnahmen auf frischer Tat

Geeste (ots)

Heute um 00:40 Uhr kam es auf einem Schrottplatz an der Industriestraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Durch einen Sicherheitsdienst wurden zur Tatzeit drei Personen festgestellt, die sich an dem Zaun des Geländes befanden. Durch alarmierte Polizeibeamte und unter Zuhilfenahme eines Polizeidiensthundes wurde das Gelände abgesucht. Zwei männliche Personen im Alter von 21 und 23 Jahren konnten daraufhin vor bzw. auf dem Gelände vorläufig festgenommen werden. Ein durch die Täter mitgeführter Pkw Citroen wurde beschlagnahmt. Nach dem weiterhin flüchtigen dritten Täter wurde unter Einsatz eines Polizeihubschraubers erfolglos gefahndet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen haben die Täter kein Diebesgut erlangt. Die beiden vorläufig festgenommenen Täter wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeidienststelle nach Meppen gebracht. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls verantworten. Einer der Täter wird sich aufgrund seiner Alkoholisierung zudem in einem weiteren Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

