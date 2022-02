Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Drei versuchte Einbrüche in Einzelhandelsgeschäfte

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kam es in einem Einzelhandelsgeschäft für Hörgeräte an der Bahnhofstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter schlugen ein rückwärtiges Fenster ein, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Die Täter flüchteten vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Ebenfalls in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Friseursalon in der Neuenhauser Straße. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein rückwärtiges Fenster einzuschlagen. Da dieses misslang verließen sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Im gleichen Zeitraum, in der Zeit von 23:40 bis 23:45 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in einer Bäckerei am Ootmarsumer Weg. Unbekannte Täter schoben zunächst die Jalousie eines Fensters hoch, um dieses im Anschluss einzuschlagen. Bei dem Versuch das Fenster zu öffnen, um in das Gebäude zu gelangen, werden die Täter durch die Eigentümerin gestört. Sie flüchten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht wird derzeit geprüft. Hinweise zu allen drei Taten nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell