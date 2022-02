Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Lebendfalle beschädigt

Haselünne (ots)

Am 10. Februar in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr kam es in einem Wald im Ortsteil Lehrte an der Schulstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter hatten dort eine Lebendfalle beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell