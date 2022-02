Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Thuine (ots)

Am Donnerstag um 11:50 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr von der Hauptstraße in die Kolpingstraße, um ihr Fahrzeug zu wenden. Hierbei übersah sie eine 37-jährige Fahrerin eines Kia Venga, die zu diesem Zeitpunkt die Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Verursacherin schwer und die Fahrerin des Kia leicht verletzte. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell