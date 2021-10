Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - vermeintlich austretendes Gas

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 15.10.2021, gegen 05:15 Uhr, wurde über den Notruf ausströmendes Gas in einem Gebäude in der Hebelstraße gemeldet. Die Bewohner des Gebäudes hatten das Haus zum Zeitpunkt des Anrufes bereits verlassen. Durch die freiwillige Feuerwehr Neustadt konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Gas um Wasserdampf handelte, welches aus einem Wasserboiler ausströmte. Es wurde niemand verletzt, sodass alle Betroffenen wieder zurück in das Gebäude konnten.

