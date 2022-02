Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Sattelschlepper kippt auf die Seite/Vollsperrung der BAB 31

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop. Der 25-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte dort gegen eine Böschung. Sowohl der Fahrer, als auch seine 18-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Fahrbahn wurde zwecks Bergung des Fahrzeugs bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Da Betriebsstoffe ausgetreten waren dauert eine Sperrung des Hauptfahrstreifens zur Reinigung weiter an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.

