Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Drei Personen bei dem Versuch den Grill mit Spiritus anzuzünden verletzt

Nordhorn (ots)

Am 12. Juli gegen 20.00 Uhr kam es in Nordhorn in der Dahlinstraße aufgrund einer Verpuffung zu mehreren verletzten Personen. Ein 25-Jähriger versuchte mittels Spiritus den Grill anzufeuern, woraufhin die Spiritusflasche selbst Feuer fing und platzte. Dabei wurden drei, in der Nähe des Grills stehende, Personen zum Teil schwer verletzt. Eine 24-Jährige erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades, eine 15-Jährige erlitt Verbrennungen im Gesicht und ein 18-Jähriger erlitt Verbrennungen an den Unterarmen. Alle drei kamen nach erfolgter Erstversorgung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell