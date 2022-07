Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Scheck an Friedensschule übergeben

Lingen (ots)

Im Juni begeisterten das Polizeiorchester Niedersachsen und die Big Band der Friedensschule das Publikum - mit einer Reise durch die Welt der Jubilare der Musik bis hin zur Europahymne - im Rahmen eines Benefizkonzertes im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5249513). Dabei wurden alle Eintrittsgelder zugunsten des Schulorchesters der Friedensschule gesammelt. Nun wurden diese Gelder in Form eines symbolischen Schecks von der Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, offiziell übergeben. Insgesamt 1220 Euro kamen zusammen und sollen für die Anschaffung und Instandhaltung der Instrumente genutzt werden. Der kommissarische Schulleiter Jan Zevenhuizen sowie der Leiter des Schulorchesters Frank Schütte bedankten sich im Namen der gesamten Schule herzlich bei Simon für den "großzügigen Beitrag für das Schulorchester". Auch der zweite Bürgermeister der Stadt Lingen, Werner Hartke, bestätigte: "Es war ein außerordentlicher Musikabend und eine tolle Kooperation, die wir als Stadt gerne unterstützt haben."

Während der Scheckübergabe in der Friedensschule am vergangenen Montag ließen es sich Nicola Simon, Werner Hartke, Jan Zevenhuizen sowie Frank Schütte nicht nehmen, den fulminanten Konzertabend noch einmal Revue passieren zu lassen. "Es war uns eine große Ehre, an der Seite des fantastischen Polizeiorchesters musizieren zu dürfen. Danke, dass Sie das möglich gemacht haben", so Zevenhuizen. Zudem betonte Schütte, dass auch die Schülerinnen und Schüler des Schulorchesters den Abend sehr genossen haben und sehr stolz darauf seien, dass sie mit "einem so hochprofessionellen Orchester" spielen durften. Als Patin der Schule teilte Simon die Begeisterung: "Der gemeinsame Auftritt der Big Band und des Polizeiorchesters war das Highlight an diesem großartigen Abend." Und somit sei laut Simon eine Wiederholung nicht ausgeschlossen.

