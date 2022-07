Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lünne (ots)

Am 12. Juli gegen 7.42 Uhr kam es in Lünne zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr die Messinger Straße in Lünne ortsauswärts, als ihr in einer langgezogenen Linkskurve zwischen Am Fischteich und Wilster Strraße ein Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Obwohl die 18-Jährige auswich, berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden und der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell