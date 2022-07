Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 67-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am 12. Juli gegen 22.45 Uhr kam es in Lingen in der Antoniusstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 67-jährige Pedelec-Fahrer fuhr den Friedhofsweg in Richtung Antoniusstraße. Im Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Fahrer eines Nissan Navara welcher die Antoniusstraße in Richtung Alte Dorfstraße befuhr. Der 67-Jährige kollidiert mit der Laderampe des Fahrzeuggespanns und kam zu Fall. Der 67-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol.

