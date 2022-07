POL-EL: Beesten - 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Lingen (ots) - Am 9. Juli gegen 10.50 Uhr kam es in Lingen in der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige fuhr mit Ihrem Fahrrad auf der Josefstraße in Richtung Frerener Straße. Im Kreuzungsbereich fuhr sie über die Lengericher Straße und wurde dabei von einem PKW-Fahrer, welcher in gleicher Richtung fuhr, jedoch nach rechts in die Lengericher Straße abbog, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der ...

