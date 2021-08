Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Berge (ots)

Am Sonntag, 01. August 2021 um 14.35 Uhr wurde im Einmündungsbereich Ostfdorfstraße / Am Südbad eine 68-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 68-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike den Radweg der Ostdorfstraße und wollte in die Straße Am Südbad einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Hyundai die Straße Am Südbad und wollte nach rechts in die Ostdorfstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin zu Fall kam. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dass sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1800 Euro. (ab)

