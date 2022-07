Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 9. Juli gegen 10.50 Uhr kam es in Lingen in der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige fuhr mit Ihrem Fahrrad auf der Josefstraße in Richtung Frerener Straße. Im Kreuzungsbereich fuhr sie über die Lengericher Straße und wurde dabei von einem PKW-Fahrer, welcher in gleicher Richtung fuhr, jedoch nach rechts in die Lengericher Straße abbog, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die 23-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

