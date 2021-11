Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mülltonne brennt auf Friedhof

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zu einer brennenden Mülltonne wurden Polizei und Feuerwehr am Samstag, 27. November, gegen 18.40 Uhr, auf den Zentralfriedhof an der Horster Straße gerufen. Ein Spaziergänger bemerkte den in Flammen stehenden Behälter und verständigte die Einsatzkräfte. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen in Friedhofsnähe nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

