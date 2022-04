Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geldbörse aus Rucksack entwendet

Ahaus (ots)

Eine Geldbörse erbeutet hat am Mittwoch ein Unbekannter bei einem Taschendiebstahl in Ahaus. Die Geschädigte hatte ihr Portemonnaie in einem Rucksack verstaut, als sie von circa 10.30 bis 12.00 Uhr durch die Gänge in einem Drogeriemarkt an der Marktstraße ging. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl. Eine Überwachungskamera nahm einen Mann auf, der sich verdächtig verhielt. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: dunkler Teint, Dreitagebart mit ausgeprägter Oberlippenbehaarung - bekleidet mit einer grauen Mütze, einem mehrfarbigen Schal, einer dunklen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakern. Eine Mund-Nasen-Bedeckung hatte er nicht aufgesetzt. Am gleichen Tag meldete sich eine Zeugin bei der Bestohlenen. Diese hatte in ihrer bereits geleerten Mülltonne die Geldbörse gefunden. Das Abfallbehältnis stand unweit des Tatortortes an der Straße Markt. Bargeld war nicht mehr vorhanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

