POL-BOR: Heiden - Betrug per Messengerdienst WhatsApp

Bocholt (ots) - Eingebrochen sind Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude in Bocholt. Um in das Haus an der Breslauer Straße zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts entwendet. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 11.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. Kontakt für ...

