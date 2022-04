Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Gescher

Heek

Stadtlohn

Vreden - Diebstähle von Fahrradteilen

Ausmaß erst jetzt deutlich

Ahaus / Gescher / Heek / Stadtlohn / Vreden (ots)

Bereits Anfang November des vergangenen Jahres berichtete die Kreispolizeibehörde Coesfeld über einen Ermittlungserfolg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5069622). Ein 56-Jähriger war in den Verdacht geraten, Fahrradteile, vorwiegend Sattelstützen und Sättel, entwendet und über Handelsplattformen im Internet vertrieben zu haben. Durch die Berichterstattung in den Medien und weitere Ermittlungen des Kriminalkommissariats in Ahaus ist nun das Ausmaß des kriminellen Handelns des Gescheraners im Kreis Borken deutlich geworden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, von September 2020 bis November 2021 für insgesamt 46 Diebstähle in Ahaus, Gescher, Heek, Stadtlohn sowie Vreden verantwortlich zu sein. Allein im Jahr 2021 verkaufte er die zuvor entwendeten Gegenstände für rund 8.000 Euro. Die kriminelle Karriere begann zunächst mit Fahrraddiebstählen. Da das Entdeckungsrisiko dem Gescheraner jedoch zu groß war, "spezialisierte" er sich später auf hochwertige Fahrradteile. Zu den Taten im Kreis Borken kommen noch weitere außerhalb des Kreises hinzu. Jetzt wird sich die Justiz mit den Fällen beschäftigen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass Fahrradteile und gerade Parallelogramm-Federstützen im Fokus von Dieben liegen. Die Teile lassen sich gut weiterverkaufen und können häufig nicht eindeutig seinem Besitzer zugeordnet werden. Was viele Radfahrer nicht wissen, Federstützen sind mittlerweile oft mit eigenen Individualnummern versehen. Die Polizei rät dazu, sich nicht nur die Fahrradrahmennummer zu notieren, sondern auch die von hochwertigen Sätteln bzw. Federstützen. So ist eine Zuordnung beim Auffinden einfacher und erschwert auch dem Täter den Verkauf, aus Angst darüber entdeckt zu werden. Daneben wird Besitzern von Parallelogramm-Federsattelstützen geraten, möglichst auf leicht zu demontierende Schnellspannverschlüsse oder einfache, standardisierte Verschraubungen zu verzichten und auf Spezialverschraubungen umzustellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell