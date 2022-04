Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Korrektur zur Pressemeldung "Betankt zur Tankstelle"

Gescher (ots)

Wie berichtet, kam es am Dienstagabend auf einem Tankstellengelände in Gescher zu einem Verkehrsunfall. Leider sind in der Pressemeldung der Unfallverursacher und der Geschädigte irrtümlich vertauscht worden. Nicht der 66 Jahre alte Rekener war für den Unfall verantwortlich, sondern ein 60-jähriger Gescheraner. Dieser war alkoholisiert unterwegs. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5190391

