Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Schwerer Verkehrsunfalls in Südlohn-Oeding - Abschlussmeldung zu: L 572 in Oeding gesperrt

Südlohn-Oeding (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L572 in Höhe der Einmündung Look zwischen Südlohn-Oeding und Borken-Burlo wurde ein 70-jähriger Mann aus Winterswijk (NL) schwer verletzt. Er hatte an dieser Stelle die L572 mit seinem Fahrrad überqueren wollen, als eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Dülmen auf der Landesstraße in Richtung Burlo unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in einen Klinik nach Gelsenkirchen geflogen werden musste. Lebensgefahr war zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L572 voll gesperrt werden. Die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell